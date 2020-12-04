

*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪小売売上高、米貿易収支、米非農業部門雇用者数など

＜国内＞



特になし



＜海外＞

09:30 豪・小売売上高(10月) 0.5％ -1.1％

15:15 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 4.00％ 4.00％

16:00 独・製造業受注(10月) 2.0％ 0.5％

22:30 加・失業率(11月) 8.9％

22:30 加・貿易収支(10月) -32.5億加ドル

22:30 米・貿易収支(10月) -648億ドル -639億ドル

22:30 米・非農業部門雇用者数(11月) 50.0万人 63.8万人

22:30 米・失業率(11月) 6.8％ 6.9％

22:30 米・平均時給(11月) 4.2％ 4.5％

24:00 米・製造業受注(10月) 0.8％ 1.1％



米・ボウマンFRB理事が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》