

*18:40JST ビーロット---販売用不動産の取得および資金の借入

ビーロット<3452>は30日、販売用不動産の取得、併せて当該不動産購入のための資金借入を決定したと発表。

物件の概要は、東京都目黒区にある共同住宅。延床面積は5,751.49平方メートル、地積(公募)は3,381.85平方メートル。

資金借入先は楽天銀行で、借入金額は26億円、返済期日は3年。《ST》