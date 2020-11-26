スマレジはクラウドPOSレジの新プラン登場予定とされ期待強まる

■スマレジの累積取扱高は3兆円突破

スマレジ<4431>(東マ)は11月26日の後場、一段と強含み、14時過ぎに6%高の4780円(265円高)まで上げて出直りを強めている。

iPadやiPhoneアプリを用いた高機能クラウドPOSレジ「スマレジ」の運営などを行い、11月11日付で、スマレジの累積取扱高3兆円突破と発表。また、同日付で、「楽天、Yahoo！など複数のネットショップの受注、売上、在庫をスマレジ上で一元管理できる新プランが登場予定！。現在、β版のモニターを大募集中」とホームページに掲載。新プランへの期待と注目が再燃する格好になった。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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