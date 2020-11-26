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出来高変化率ランキング（14時台）～IS米国債7-10ETF、マーベラスなどがランクイン

2020年11月26日 14:48

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記事提供元：フィスコ


*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～IS米国債7-10ETF、マーベラスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月26日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1345> 上場Jリート　　　 　839300 　47920　 1651.46% -0.18%
<2705> 大戸屋HD　　　　 　310200 　18400　 1585.87% 6.46%
<5491> 日金属　　　　　　 　8074200 　568620　 1319.96% 13.42%
<2372> アイロムG　　　　 　984400 　83980　 1072.18% 4.9%
<7325> アイリック　　　　 　2792700 　268200　 941.28% 9.12%
<3264> アスコット　　　　 　9269000 　1161360　 698.12% 16.26%
<6699> ダイヤHD　　　　 　1538100 　200780　 666.06% -2.27%
<7448> ジンズメイト　　　 　4873200 　674160　 622.86% 28.78%
<9369> キユソー流通　　　 　280500 　44300　 533.18% 0.51%
<5352> 黒崎播磨　　　　　 　173900 　30340　 473.17% 12.54%
<3932> アカツキ　　　　　 　763000 　140660　 442.44% 2.1%
<9878> セキド　　　　　　 　884000 　186940　 372.88% -5.83%
<2354> YE　　　　　　　 　DIGITAL 　742900　 16198000.00% 3.5864%
<3454> Fブラザーズ　　　 　317400 　69900　 354.08% 0%
<4588> オンコリス　　　　 　686700 　155940　 340.36% 4.44%
<3001> 片倉工業　　　　　 　205000 　51880　 295.14% 5.63%
<9978> 文教堂HD　　　　 　2278100 　581320　 291.88% -7.69%
<1656>* #VALUE! 　40497 　10503.4　 285.56% -0.04%
<9753> IXナレッジ　　　 　188900 　53080　 255.88% 4.25%
<8095> イワキ　　　　　　 　392500 　112460　 249.01% 0.56%
<2191> テラ　　　　　　　 　3726100 　1073880　 246.98% -3.94%
<2734> サーラ　　　　　　 　1238900 　361240　 242.96% 0.34%
<3271> グロバル社　　　　 　1342800 　402580　 233.55% 8.68%
<8892> 日本エスコン　　　 　492300 　153300　 221.14% 3.92%
<3976> シャノン　　　　　 　66400 　20860　 218.31% 11.08%
<2569> 上場NSQA　　　 　101370 　33698　 200.82% 0.69%
<7844>* マーベラス　　　　 　2106500 　715260　 194.51% 12.24%
<6378> 木村化　　　　　　 　517800 　178400　 190.25% 5.73%
<7522> ワタミ　　　　　　 　488000 　169060　 188.65% -4.78%
<3098> ココカラF　　　　 　101300 　37000　 173.78% 5.61%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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