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*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～IS米国債7-10ETF、マーベラスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月26日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1345> 上場Jリート 839300 47920 1651.46% -0.18%
<2705> 大戸屋HD 310200 18400 1585.87% 6.46%
<5491> 日金属 8074200 568620 1319.96% 13.42%
<2372> アイロムG 984400 83980 1072.18% 4.9%
<7325> アイリック 2792700 268200 941.28% 9.12%
<3264> アスコット 9269000 1161360 698.12% 16.26%
<6699> ダイヤHD 1538100 200780 666.06% -2.27%
<7448> ジンズメイト 4873200 674160 622.86% 28.78%
<9369> キユソー流通 280500 44300 533.18% 0.51%
<5352> 黒崎播磨 173900 30340 473.17% 12.54%
<3932> アカツキ 763000 140660 442.44% 2.1%
<9878> セキド 884000 186940 372.88% -5.83%
<2354> YE DIGITAL 742900 16198000.00% 3.5864%
<3454> Fブラザーズ 317400 69900 354.08% 0%
<4588> オンコリス 686700 155940 340.36% 4.44%
<3001> 片倉工業 205000 51880 295.14% 5.63%
<9978> 文教堂HD 2278100 581320 291.88% -7.69%
<1656>* #VALUE! 40497 10503.4 285.56% -0.04%
<9753> IXナレッジ 188900 53080 255.88% 4.25%
<8095> イワキ 392500 112460 249.01% 0.56%
<2191> テラ 3726100 1073880 246.98% -3.94%
<2734> サーラ 1238900 361240 242.96% 0.34%
<3271> グロバル社 1342800 402580 233.55% 8.68%
<8892> 日本エスコン 492300 153300 221.14% 3.92%
<3976> シャノン 66400 20860 218.31% 11.08%
<2569> 上場NSQA 101370 33698 200.82% 0.69%
<7844>* マーベラス 2106500 715260 194.51% 12.24%
<6378> 木村化 517800 178400 190.25% 5.73%
<7522> ワタミ 488000 169060 188.65% -4.78%
<3098> ココカラF 101300 37000 173.78% 5.61%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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