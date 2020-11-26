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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：スーパーマーケット売上高、NZ貿易収支、欧ユーロ圏マネーサプライなど
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:00 景気先行CI指数確報(9月) 92.9
14:00 景気一致指数確報(9月) 80.8
14:00 スーパーマーケット売上高(10月) -4.6％
15:00 工作機械受注確報(10月) -5.9％
15:30 日本取引所グループの清田CEOが定例会見
ジオコードが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1250円)
＜海外＞
06:45 NZ・貿易収支(10月) -5.00億NZドル -10.17億NZドル
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(10月) 10.4％
21:00 ブ・PPI製造業(10月) 2.29％
韓・韓国銀行(中央銀行)が政策金利発表
米・株式市場は祝日のため休場(感謝祭)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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