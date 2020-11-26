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記事提供元：フィスコ
*03:41JST NY外為：リスク回避一服、ダウ175ドル安
NY外為市場では株安に連れたリスク回避の動きが一段落した。ユーロ・円は124円16銭まで下落後、124円39銭まで戻した。ドル・円は104円26銭まで下落後、104円36銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1890ドルから1.1919ドルまで上昇した。
ダウ平均株価は24日に過去最高値を更新後、感謝祭の祭日を控えた利益確定の売りが目立ち、175ドル安で推移。米10年債利回りは0.85％まで低下後、0.87％まで戻した。《KY》
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