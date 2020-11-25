マーケット RSS

 

11/25の強弱材料

2020年11月25日 08:54

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:54JST 11/25
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（26165.59、+638.22）
・NYダウは上昇（30046.24、+454.97）
・ナスダック総合指数は上昇（12036.79、+156.15）
・シカゴ日経225先物は上昇（26470、大阪比+240）
・1ドル104円40-50銭
・SOX指数は上昇（2609.01、+13.75）
・VIX指数は低下（21.64、-1.02）
・原油先物は上昇（44.91、+1.85）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・企業向けサービス価格指数（10月）
・営業毎旬報告（11月20日現在）
・外食売上高（10月）
・月例経済報告（11月）
・MITホールディングスが新規上場
・米GDP改定値（7-9月）
・米耐久財受注（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米卸売在庫（10月）
・米個人所得（10月）
・米個人消費支出（10月）
・米新築住宅販売件数（10月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（11月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（11月4、5日分）《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：大幅続伸で44.91ドル、需要増大を想定した買いが入る
  2. JR東日本や日本航空が高い、「GoTo」一部停止だが「新型コロナ克服後を展望する動き」の見方
  3. 米11月製造業PMI速報値、2014年9月来で最高、ドル急伸
  4. 米国株見通し：売り継続か、回復シナリオ崩れ減速懸念も
  5. 相場展望11月24日号　ワクチンで経済正常化期待と、感染再拡大の懸念が交錯する株式市場
  1. NY原油：強含み、世界経済の早期正常化への期待持続
  2. ビットコインが再び高騰中　世界の機関投資家・大資本家が安定資産として購入
  3. NY原油は40～45ドルのレンジに浮上か　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  4. トランプ大統領再選の可能性考察と反比例する株式市場の過熱　後編
  5. トランプ大統領再選の可能性考察と反比例する株式市場の過熱　前編
  1. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 前編
  2. 米大統領選の結果は日本時間でいつ分かる? 大統領選よりも重要なポイントとは? 後編
  3. 相場展望10月29日号　バイデン勝利は、増税回避で株式は売られやすい　日経平均にも異変の兆し
  4. 不二硝子が再びストップ高、ツインバード急伸に触発されたとの見方で投機色再燃
  5. 紛糾するアメリカ大統領選の行方とトランプ大統領の勝算　後編

広告

写真で見るニュース

  • SUBARU Labが入るH¹O渋谷三丁目の共用ラウンジのイメージ（画像: SUBARU発表資料より）
  • N-BOX、N-BOXカスタム：発表資料より
  • 新型N-ONE RS（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • モーガン･エアロ　1922年式　(c) sawahajime
  • 星間物質で満たされたオリオン座の大星雲M42の内部 (c) NASA
  • イオンモール川口のオープンイメージ（イオンモール発表資料より）
  • 日産・NV350キャラバンの特別仕様「プレミアムGX BLACK GEAR」（画像: 日産自動車発表資料より）
  • おうし座の「すばる」の拡大写真　出典：国立天文台
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望11月24日号　ワクチンで経済正常化期待と、感染再拡大の懸念が交錯する株式市場

これで安心! しつこい不動産投資の勧誘を断る方法5選

コロナ関連の破たん710件に　感染拡大で11月も100件ペース　東京商工リサーチ

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体