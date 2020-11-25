11/25の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:54JST 11/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26165.59、+638.22）
・NYダウは上昇（30046.24、+454.97）
・ナスダック総合指数は上昇（12036.79、+156.15）
・シカゴ日経225先物は上昇（26470、大阪比+240）
・1ドル104円40-50銭
・SOX指数は上昇（2609.01、+13.75）
・VIX指数は低下（21.64、-1.02）
・原油先物は上昇（44.91、+1.85）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・企業向けサービス価格指数（10月）
・営業毎旬報告（11月20日現在）
・外食売上高（10月）
・月例経済報告（11月）
・MITホールディングスが新規上場
・米GDP改定値（7-9月）
・米耐久財受注（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米卸売在庫（10月）
・米個人所得（10月）
・米個人消費支出（10月）
・米新築住宅販売件数（10月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数（11月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（11月4、5日分）《ST》
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