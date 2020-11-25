11/25の強弱材料



*08:54JST 11/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26165.59、+638.22）

・NYダウは上昇（30046.24、+454.97）

・ナスダック総合指数は上昇（12036.79、+156.15）

・シカゴ日経225先物は上昇（26470、大阪比+240）

・1ドル104円40-50銭

・SOX指数は上昇（2609.01、+13.75）

・VIX指数は低下（21.64、-1.02）

・原油先物は上昇（44.91、+1.85）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・企業向けサービス価格指数（10月）

・営業毎旬報告（11月20日現在）

・外食売上高（10月）

・月例経済報告（11月）

・MITホールディングスが新規上場

・米GDP改定値（7-9月）

・米耐久財受注（10月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米卸売在庫（10月）

・米個人所得（10月）

・米個人消費支出（10月）

・米新築住宅販売件数（10月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数（11月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（11月4、5日分）《ST》