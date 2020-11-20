アララ　IPO2日目、初値3080円、公開価格の2.2倍　キャッシュレスサービスなど展開／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*09:31JST <4015> アララ 3085 -
公開価格（1400円）の2.2倍となる3080円で初値を付けた。19日に上場したが、取引が成立していなかった。会社設立は06年8月16日。キャッシュレスサービスやメッセージングサービス、データセキュリティサービスなどの事業を展開する。21年8月期の営業利益予想は前期比92.2％増の2.63億円。キャッシュレスサービス事業でハウス電子マネー決済額が伸長するほか、メッセージングサービス事業も堅調に推移すると見込んでいる。《HH》
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