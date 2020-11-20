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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、英小売売上高指数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(10月) -0.7％ -0.3％
09:30 製造業PMI(11月) 48.7
09:30 サービス業PMI(11月) 47.7
09:30 総合PMI(11月) 48.0
14:00 コンビニエンスストア売上高(10月) -3.0％
＜海外＞
10:30 中・1年物貸出金利(11月) 3.85％ 3.85％
10:30 中・5年物貸出金利(11月) 4.65％ 4.65％
16:00 英・小売売上高指数(10月) -0.2％ 1.5％
22:30 加・小売売上高(9月) 0.4％
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(11月) -18.0 -15.5
G20財務相会議
APEC首脳会議
米・台湾と経済対話
米・ダラス連銀総裁が講演
米・カンザスシティー連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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