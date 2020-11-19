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【M&A速報：2020/11/19（2）】伊藤忠、量子コンピュータ向けソフトウェア開発の米Zapataに出資

2020年11月19日 16:57

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記事提供元：フィスコ


*16:57JST 【M&A速報：2020/11/19（2）】伊藤忠、量子コンピュータ向けソフトウェア開発の米Zapataに出資
■伊藤忠商事<8001>、量子コンピュータ向けソフトウェア開発の米Zapata Computingに出資

■RSTECH<3445>子会社のBGRS社、傘下のGRITEK社の株式を一部譲渡　上場に向けた準備の一環

■クレアHD<1757>、子会社で飲食事業等のアルトルイズムの全保有株式をMBOにより譲渡

■イワキ<8095>、健康食品等販売のマルマンH&Bを完全子会社化　マジェスティゴルフから株式取得

■新田ゼラチン<4977>、コラーゲン製品の企画販売子会社のニッタバイオラボを吸収合併

■サイオス<3744>、システム開発子会社のサイオステクノロジーとProfit Cubeを合併

■TIS<3626>、アナリティクス・コンサルティングサービス提供のセカンドサイトと資本業務提携

■No.1<3562>、中期経営計画を発表

■日本政策投資銀行、太陽光・人工光併設型グリーンハウスを投資対象とするControlled Environment Foods Fund IIに出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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