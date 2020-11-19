11/19の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:40JST 11/19
[強弱材料]
強気材料
・原油先物は上昇（42.01、+0.36）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（25728.14、-286.48）
・NYダウは下落（29438.42、-344.93）
・ナスダック総合指数は下落（11801.60、-97.74）
・シカゴ日経225先物は下落（25640、大阪比-60）
・1ドル103円80-90銭
・SOX指数は下落（2530.60、-18.37）
・VIX指数は上昇（23.84、+1.13）
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・東京販売用マンション（10月）
・アララが新規上場
・東京海上<8766>など決算発表
・ボージョレヌーボー解禁
・ユーロ圏経常収支（9月）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（11月）
・米中古住宅販売件数（10月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米景気先行指数（10月）
・欧州連合（EU）首脳会議《ST》
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