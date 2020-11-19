11/19の強弱材料



*08:40JST 11/19

[強弱材料]

強気材料

・原油先物は上昇（42.01、+0.36）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（25728.14、-286.48）

・NYダウは下落（29438.42、-344.93）

・ナスダック総合指数は下落（11801.60、-97.74）

・シカゴ日経225先物は下落（25640、大阪比-60）

・1ドル103円80-90銭

・SOX指数は下落（2530.60、-18.37）

・VIX指数は上昇（23.84、+1.13）

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・東京販売用マンション（10月）

・アララが新規上場

・東京海上<8766>など決算発表

・ボージョレヌーボー解禁

・ユーロ圏経常収支（9月）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（11月）

・米中古住宅販売件数（10月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米景気先行指数（10月）

・欧州連合（EU）首脳会議《ST》