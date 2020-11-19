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記事提供元：フィスコ
*03:40JST NY外為：ドル売り一服、利回り上昇、米20年債入札冴えず
米国財務省は過去最大となる270億ドル規模の20年債入札を実施した。最高落札利回りは1.422％。応札倍率は2.27倍と、過去3回入札平均の2.4倍を下回り需要は低調だった。外国中銀を含む間接入札落札比率は61.2％と、過去6回入札平均の62.6％を下回った。
低調な結果を受けて米国債相場は続落。米10年債利回りは0.89％まで上昇した。
ドル・円は103円67銭から103円87銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1876ドルから1.1866ドルまで下落した。《KY》
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