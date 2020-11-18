

*17:40JST 18日の日本国債市場概況：債券先物は152円17銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年12月限

寄付152円14銭 高値152円18銭 安値152円12銭 引け152円17銭

売買高総計18779枚

2年 418回 -0.150％

5年 145回 -0.125％

10年 360回 0.010％

20年 174回 0.380％

債券先物12月限は、152円14銭で取引を開始。前日NY市場での米株安・長期金利低下を受けて買いが先行し、152円18銭まで上げた。その後、財務省の20年債入札を前にいったん売られ152円12銭まで下げたが、入札の結果が強かったことから再び152円18銭まで買われた。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が買われ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.17％、10年債は0.85％、30年債は1.58％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.57％、英国債は0.31％、オーストラリア10年債は0.88％、NZ10年債は0.84％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・19:00 ユーロ圏・10月消費者物価指数改定値（前年比予想：-0.3％、速報値：-0.3％）

・22:30 米・10月住宅着工件数（予想：146.0万戸、9月：141.5万戸）

・22:30 米・10月住宅建設許可件数（予想：156.7万戸、9月：154.5万戸）

・22:30 カナダ・10月消費者物価指数（前年比予想：+0.4％、9月：+0.5％）

・02:15 ウィリアムズNY連銀総裁オンラインセミナー出席

・03:20 ブラード米セントルイス連銀総裁オンラインセミナー出席（経済見通し）

・08:00 カプラン米ダラス連銀総裁オンライン討論会で司会《KK》