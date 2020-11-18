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18日の日本国債市場概況：債券先物は152円17銭で終了

2020年11月18日 17:40

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記事提供元：フィスコ


*17:40JST 18日の日本国債市場概況：債券先物は152円17銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付152円14銭 高値152円18銭 安値152円12銭 引け152円17銭
売買高総計18779枚

2年 418回 -0.150％
5年 145回 -0.125％
10年 360回 0.010％
20年 174回 0.380％

債券先物12月限は、152円14銭で取引を開始。前日NY市場での米株安・長期金利低下を受けて買いが先行し、152円18銭まで上げた。その後、財務省の20年債入札を前にいったん売られ152円12銭まで下げたが、入札の結果が強かったことから再び152円18銭まで買われた。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が買われ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞
2年債は0.17％、10年債は0.85％、30年債は1.58％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.57％、英国債は0.31％、オーストラリア10年債は0.88％、NZ10年債は0.84％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・19:00　ユーロ圏・10月消費者物価指数改定値（前年比予想：-0.3％、速報値：-0.3％）
・22:30　米・10月住宅着工件数（予想：146.0万戸、9月：141.5万戸）
・22:30　米・10月住宅建設許可件数（予想：156.7万戸、9月：154.5万戸）
・22:30　カナダ・10月消費者物価指数（前年比予想：+0.4％、9月：+0.5％）
・02:15　ウィリアムズNY連銀総裁オンラインセミナー出席
・03:20　ブラード米セントルイス連銀総裁オンラインセミナー出席（経済見通し）
・08:00　カプラン米ダラス連銀総裁オンライン討論会で司会《KK》

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