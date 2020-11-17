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記事提供元：フィスコ
*16:39JST ディア・ライフ---自己株式取得を発表、資本効率の向上と株主還元の充実を図る
ディア・ライフ<3245>は13日、自己株式取得に係る事項について決議したことを発表。普通株式125万株、取得価格の総額5億円を上限とし、取得する予定。
自己株式の取得により、割安と考える水準で推移している同社の株価動向と株式市場を総合的に勘案し、機動的な資本政策を遂行するとともに、資本効率の向上及び株主還元の充実を図る。《ST》
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