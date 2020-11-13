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*10:55JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ニーズウェル、興研などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月13日 10:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4558> 中京医薬 4215900 440600 856.85% 13.3%
<3698> CRI・MW 249300 33300 648.65% 11.57%
<2138> クルーズ 488100 90480 439.46% -9.42%
<7071> アンビスHD 168500 34280 391.54% 12.36%
<3853> アステリア 1535500 314220 388.67% 13.7%
<7980> 重松製 462700 97360 375.25% 11.3%
<3904> カヤック 335900 74040 353.67% 3.27%
<7806> MTG 1147000 269600 325.45% 5.45%
<6187> リタリコ 218500 53360 309.48% 18.36%
<3934> ベネフィットJ 349100 88460 294.64% -0.09%
<9273> コーア商事H 316400 81320 289.08% 19.54%
<3992>* ニーズウェル 185800 49600 274.6% 9.81%
<3689> イグニス 1487000 416460 257.06% -23.08%
<2987> タスキ 144900 42040 244.67% -3.1%
<7047> ポート 562900 164320 242.56% 14.11%
<3604> 川本産業 1129700 333060 239.19% 20.46%
<3727> APLIX 910900 300880 202.75% -17.87%
<7963>* 興研 118400 39460 200.05% 7.43%
<3409>* 北日紡 1015800 354700 186.38% 21.36%
<6768>* タムラ製 1051500 370760 183.61% 1.16%
<2170> LINK&M 1479400 543220 172.34% 10.56%
<6369> トーヨーカネツ 111700 41020 172.31% -9.88%
<2385>* 総医研 1554600 575660 170.06% -16.82%
<6096> レアジョブ 245900 96820 153.98% 7.56%
<6597> HPCシス 169000 73900 128.69% -1.71%
<7094>* NexTone 202200 89660 125.52% -15.27%
<2521> 上場米HE 675910 300370 125.03% -0.56%
<3445> RSTECH 114300 50980 124.21% -6.62%
<4488> AIinside 196000 87420 124.2% 13.36%
<6033> エクストリーム 57600 25940 122.05% -9.99%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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