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出来高変化率ランキング（10時台）～ニーズウェル、興研などがランクイン

2020年11月13日 10:55

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記事提供元：フィスコ


*10:55JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ニーズウェル、興研などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月13日　10:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4558> 中京医薬　　　　　 4215900 　440600　 856.85% 13.3%
<3698> CRI・MW　　　　249300 　33300　 648.65% 11.57%
<2138> クルーズ　　　　　　488100 　90480　 439.46% -9.42%
<7071> アンビスHD　　　　168500 　34280　 391.54% 12.36%
<3853> アステリア　　　　　1535500 　314220　 388.67% 13.7%
<7980> 重松製　　　　　　　462700 　97360　 375.25% 11.3%
<3904> カヤック　　　　　　335900 　74040　 353.67% 3.27%
<7806> MTG　　　　　　　1147000 　269600　 325.45% 5.45%
<6187> リタリコ　　　　　　218500 　53360　 309.48% 18.36%
<3934> ベネフィットJ　　　349100 　88460　 294.64% -0.09%
<9273> コーア商事H　　　　316400 　81320　 289.08% 19.54%
<3992>* ニーズウェル　　　　185800 　49600　 274.6% 9.81%
<3689> イグニス　　　　　　1487000 　416460　 257.06% -23.08%
<2987> タスキ　　　　　　　144900 　42040　 244.67% -3.1%
<7047> ポート　　　　　　　562900 　164320　 242.56% 14.11%
<3604> 川本産業　　　　　　1129700 　333060　 239.19% 20.46%
<3727> APLIX　　　　　910900 　300880　 202.75% -17.87%
<7963>* 興研　　　　　　　　118400 　39460　 200.05% 7.43%
<3409>* 北日紡　　　　　　　1015800 　354700　 186.38% 21.36%
<6768>* タムラ製　　　　　　1051500 　370760　 183.61% 1.16%
<2170> LINK&M　　　　1479400 　543220　 172.34% 10.56%
<6369> トーヨーカネツ　　　111700 　41020　 172.31% -9.88%
<2385>* 総医研　　　　　　　1554600 　575660　 170.06% -16.82%
<6096> レアジョブ　　　　　245900 　96820　 153.98% 7.56%
<6597> HPCシス　　　　　169000 　73900　 128.69% -1.71%
<7094>* NexTone　　　202200 　89660　 125.52% -15.27%
<2521> 上場米HE　　　　　675910 　300370　 125.03% -0.56%
<3445> RSTECH　　　　114300 　50980　 124.21% -6.62%
<4488> AIinside　　196000 　87420　 124.2% 13.36%
<6033> エクストリーム　　　57600 　25940　 122.05% -9.99%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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