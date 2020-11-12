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*09:51JST 出来高変化率ランキング（9時台）～グレイステク、NISSHAなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月12日 9:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7915>* NISSHA 662900 206220 221.45% 3.81%
<7090>* リグア 89300 33220 168.81% -11.61%
<3934>* ベネフィットJ 128800 49000 162.86% 19.91%
<6625>* JALCOHD 618900 241840 155.91% -1.39%
<4295>* フェイス 139100 66800 108.23% -15.82%
<9873>* 日本KFC 262400 136720 91.93% 4.94%
<6871>* マイクロニクス 493700 270040 82.82% -10.71%
<2389>* デジタルHD 81300 46600 74.46% 5.52%
<7254>* ユニバンス 95100 56260 69.04% 6.57%
<6815>* ユニデンHD 69900 42180 65.72% 6.97%
<4541>* 日医工 596600 374340 59.37% -8.5%
<3377>* バイク王 159400 108140 47.4% 3.86%
<6541>* グレイステク 303200 212440 42.72% 10.65%
<3496>* アズーム 58000 40700 42.51% 2.89%
<4712>* KeyH 420600 321920 30.65% -2.87%
<4764>* SAMURAI 768500 599540 28.18% -10.29%
<4499>* Speee 32500 27620 17.67% -1.3%
<3968>* セグエグループ 129300 117540 10.01% 8.23%
<3823>* アクロディア 320000 293920 8.87% 1.49%
<6698>* ViSCOTEC 80300 74480 7.81% -6.83%
<8515>* アイフル 13412600 12566160 6.74% -8.1%
<4055>* T&S 145600 136920 6.34% 6.53%
<6188>* 富士ソフSB 157600 148740 5.96% -8.5%
<2705>* 大戸屋HD 32000 30620 4.51% -3.22%
<7456>* 松田産業 80000 78940 1.34% 8.24%
<6897>* ツインバード 2677400 2683420 -0.22% 15.86%
<3469>* デュアルタプ 65100 65640 -0.82% -9.93%
<1595>* NZAMJリート 27520 28342 -2.9% 0%
<9517>* イーレックス 1274200 1314340 -3.05% 8.83%
<6250>* やまびこ 175300 184460 -4.97% 5.32%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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