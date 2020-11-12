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出来高変化率ランキング（9時台）～グレイステク、NISSHAなどがランクイン

2020年11月12日 09:51

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記事提供元：フィスコ


*09:51JST 出来高変化率ランキング（9時台）～グレイステク、NISSHAなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月12日　9:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7915>* NISSHA　　　 662900 　206220　 221.45% 3.81%
<7090>* リグア　　　　　　　89300 　33220　 168.81% -11.61%
<3934>* ベネフィットJ　　　128800 　49000　 162.86% 19.91%
<6625>* JALCOHD　　　618900 　241840　 155.91% -1.39%
<4295>* フェイス　　　　　　139100 　66800　 108.23% -15.82%
<9873>* 日本KFC　　　　　262400 　136720　 91.93% 4.94%
<6871>* マイクロニクス　　　493700 　270040　 82.82% -10.71%
<2389>* デジタルHD　　　　81300 　46600　 74.46% 5.52%
<7254>* ユニバンス　　　　　95100 　56260　 69.04% 6.57%
<6815>* ユニデンHD　　　　69900 　42180　 65.72% 6.97%
<4541>* 日医工　　　　　　　596600 　374340　 59.37% -8.5%
<3377>* バイク王　　　　　　159400 　108140　 47.4% 3.86%
<6541>* グレイステク　　　　303200 　212440　 42.72% 10.65%
<3496>* アズーム　　　　　　58000 　40700　 42.51% 2.89%
<4712>* KeyH　　　　　　420600 　321920　 30.65% -2.87%
<4764>* SAMURAI　　　768500 　599540　 28.18% -10.29%
<4499>* Speee　　　　　32500 　27620　 17.67% -1.3%
<3968>* セグエグループ　　　129300 　117540　 10.01% 8.23%
<3823>* アクロディア　　　　320000 　293920　 8.87% 1.49%
<6698>* ViSCOTEC　　80300 　74480　 7.81% -6.83%
<8515>* アイフル　　　　　　13412600 　12566160　 6.74% -8.1%
<4055>* T&S　　　　　　　145600 　136920　 6.34% 6.53%
<6188>* 富士ソフSB　　　　157600 　148740　 5.96% -8.5%
<2705>* 大戸屋HD　　　　　32000 　30620　 4.51% -3.22%
<7456>* 松田産業　　　　　　80000 　78940　 1.34% 8.24%
<6897>* ツインバード　　　　2677400 　2683420　 -0.22% 15.86%
<3469>* デュアルタプ　　　　65100 　65640　 -0.82% -9.93%
<1595>* NZAMJリート　　27520 　28342　 -2.9% 0%
<9517>* イーレックス　　　　1274200 　1314340　 -3.05% 8.83%
<6250>* やまびこ　　　　　　175300 　184460　 -4.97% 5.32%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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