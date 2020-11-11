

*02:43JST NY外為：ポンド買い一服

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NY午後の外為市場ではポンド買いが一服した。ポンド・ドルは1.3278ドルまで上昇し2カ月ぶり高値を更新後、1.3220ドルへ反落。ポンド円は139円78銭まで上昇し2カ月ぶり高値を更新後、139円20銭前後へ反落した。ユーロ・ポンドは0.8906ポンドから0.8940ポンドまで上昇。

英国の労働市場の改善や離脱を巡る英国と欧州連合（EU）の通商交渉合意期待にポンド買いが強まった。《KY》