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10日の日本国債市場概況：債券先物は151円92銭で終了

2020年11月10日 17:46

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記事提供元：フィスコ


*17:46JST 10日の日本国債市場概況：債券先物は151円92銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付151円90銭 高値151円97銭 安値151円87銭 引け151円92銭
売買高総計32446枚

2年 418回 -0.135％
5年 145回 -0.100％
10年 360回 0.035％
20年 174回 0.410％

債券先物12月限は、151円90銭で取引を開始。前日NY市場での米株高・長期金利上昇を受けて売りが先行するなか、財務省の30年債入札の結果が無難だったことでいったん買われ、151円97銭まで上げた。しかし、その後売りが再燃し151円87銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。菅首相が新たな経済対策策定を指示した。

＜米国債概況＞
2年債は0.17％、10年債は0.93％、30年債は1.70％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.51％、英国債は0.38％、オーストラリア10年債は0.92％、NZ10年債は0.71％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・19:00　独・11月ZEW景気期待指数（予想：44.3、10月：56.1）
・21:30　カプラン米ダラス連銀総裁オンライン討論会参加
・24:00　米・9月JOLT求人件数（予想：650.0万件、8月：649.3万件）
・24:00　ローゼングレン米ボストン連銀総裁オンライン会議参加
・24:00　カプラン米ダラス連銀総裁講演（テキサス大学）
・02:00　カプラン米ダラス連銀総裁講演（外交問題評議会）
・03:00　米財務省10年債入札
・04:00　クオールズ米FRB副議長上院証言
・07:00　ブレイナード米FRB理事討論会出席（地域再投資法関連）《KK》

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