アズーム　ストップ高買い気配、21年9月期の営業利益は倍増予想、新規事業など推進／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:27JST <3496> アズーム 6950 カ -
ストップ高買い気配。21年9月期の営業利益予想を前期比100.5％増の4.50億円と発表している。営業体制強化や開発メンバーの拡充を進め、新規事業や3DCG技術によるグラフィックデータ制作などの事業拡大を推進する。同時に発表した20年9月期の営業利益は遊休不動産活用事業が順調に推移し、2.24億円で着地した。連結ベースの前期比増減率は非開示だが、単体では179.5％増の2.62億円となっている。《FA》
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