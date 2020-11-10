神田通機　ストップ高買い気配、21年3月期営業利益予想を上方修正、年間配当は20円に増額／新興市場スナップショット

関連記事
記事提供元：フィスコ
*09:34JST <1992> 神田通機 1097カ -
ストップ高買い気配。21年3月期の営業利益を従来予想の0.55億円の黒字から2.80億円の黒字（前期実績2.34億円の黒字）に上方修正している。付加価値の高い保守工事・保守料の売上が予想より多く、第2四半期累計（20年4-9月）の営業利益が会社計画（0.95億円の赤字）を上回る1.96億円の黒字で着地したことを勘案した。年間配当は従来予想の10.00円から20.00円（前期実績20.00円）に増額修正している。《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- JASDAQ平均は小幅続伸、JASDAQ-TOP20は高安まちまち／JASDAQ市況 11/ 9 18:03
- マザーズ指数は反発、出遅れの直近IPO銘柄や材料株などを中心に物色意欲旺盛／マザーズ市況 11/ 9 16:01
- ヒューマンＨＤ ストップ高買い気配、21年3月期第2四半期営業利益を上方修正、人材関連事業好調／新興市場スナップショット 11/ 9 14:40
- 不二ラテ ストップ安、21年3月期第2四半期の営業利益47.8％減、海外需要減で会社計画下回る／新興市場スナップショット 11/ 9 14:17
- ＡＤＷＡＹＳ ストップ高買い気配、21年3月期の営業利益予想を上方修正、従来予想比倍増／新興市場スナップショット 11/ 9 13:49
広告
広告
広告