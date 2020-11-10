神田通機　ストップ高買い気配、21年3月期営業利益予想を上方修正、年間配当は20円に増額／新興市場スナップショット



*09:34JST <1992> 神田通機 1097カ -

ストップ高買い気配。21年3月期の営業利益を従来予想の0.55億円の黒字から2.80億円の黒字（前期実績2.34億円の黒字）に上方修正している。付加価値の高い保守工事・保守料の売上が予想より多く、第2四半期累計（20年4-9月）の営業利益が会社計画（0.95億円の赤字）を上回る1.96億円の黒字で着地したことを勘案した。年間配当は従来予想の10.00円から20.00円（前期実績20.00円）に増額修正している。《HH》