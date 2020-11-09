新日本製薬　大幅に4日続伸、21年9月期の営業利益予想5.1％増、年間配当は32.50円に増配／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*10:54JST <4931> 新日本製薬 2972 +147
大幅に4日続伸。21年9月期の営業利益予想を前期比5.1％増の35.00億円と発表している。化粧品ブランドの価値向上やヘルスケア領域での新商品・サービスの創出などを図る。年間配当予想は32.50円。20年9月期の営業利益は、美容液の通信販売などが堅調だったことから16.2％増の33.29億円で着地した。年間配当は従来予想の28.00円から30.00円（前期実績17.50円）に引き上げた。《HH》
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