ＫＹＣＯＭ　ストップ高買い気配、21年3月期の営業利益予想46.7％増、情報処理事業が堅調／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:01JST <9685> ＫＹＣＯＭ 852 カ -
ストップ高買い気配。従来未定としていた21年3月期の営業利益予想を前期比46.7％増の3.00億円と発表している。テレワーク環境への移行や感染拡大防止策を講じたことが奏功し、主力の情報処理事業が堅調に推移している。第2四半期累計（20年4-9月）は前年同期比65.6％増の1.70億円で着地した。情報処理事業で顧客契約単価の改善が進んだことに加え、不動産事業が伸長し、利益が拡大した。《FA》
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