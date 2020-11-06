

*12:47JST 【M&A速報：2020/11/06（1）】日本アジアG、米カーライルと共同でMBOを実施し非上場化へ

■日本アジアグループ<3751>、米カーライル・グループと共同でMBOを実施し非上場化へ 買付価格は1株600円 4日終値に対し75.44％のプレミアム

■模型・玩具・ドール商品製造のボークス、石粉粘土「ファンド」「ニューファンド」製造販売のアートクレイから事業を譲り受け 同社は解散

■行動ログ分析によるマーケティング調査のヴァリューズ、東南アジアでテックイベント運営などのアンロックデザインと資本業務提携

■フューチャーベンチャーキャピタル<8462>、ハルバッハモーター実用化を目指すマグネイチャーに出資

■窓型スマートディスプレイ「Atmoph Window2」開発のアトモフ、シリーズB2ラウンドで1.5億円の資金調達を実施

■フロイント産業<6312>、イタリアの医薬品製造機械装置メーカーCos. Mec社を買収

■TBSホールディングス<9401>、グループ内再編 新会社TBSアート＆テクノロジーに赤坂グラフィックスアートなど12社を吸収合併

■アイ・ピー・エス<4390>、在留フィリピン人向け人材紹介・派遣事業をグローバルトラストネットワークスに譲渡

■カヤック<3904>、新築・改築・リノベーション支援のwebサービス「スミカ(SuMiKa)」事業をINCLUSIVE<7078>に譲渡

■UTグループ<2146>、茨城県の製造業向け人材派遣会社シーケルを傘下にもつシーケルHDを買収

■エアトリ<6191>、メンタルヘルスソリューションサービス提供のメンタルヘルステクノロジーズに追加出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》