テノHDは東証1部への移籍や中京地区の子育て支援会社の子会社化など注目されストップ高

関連記事
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■11月12日から東証1部、福証本則市場へ
テノホールディングス(テノHD)<7037>(東マ、福岡Q)は11月2日、後場も買い気配のままストップ高の1480円(300円高)に貼りついて始まり、前後場を通してまだ売買が成立していない。
30日の取引終了後、2020年11月12日の売買から東京証券取引所市場第一部(東証1部)、福証本則への市場変更、立会外分売の実施を発表し、同時に、名古屋市を中心に子育て支援事業を行うオフィス・パレット株式会社(名古屋市中村区)の株式取得(子会社化)も発表。注目集中となった。
オフィス・パレット社のグループインにより、名古屋市へも事業展開することになり、九州・関西・首都圏に加えて中部エリアにも進出することになる。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・寿スピリッツは先高観、２１年３月期は後半「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」効果期待（2020/10/22）
・ネオジャパンは上値試す、２１年１月期は再上振れの可能性（2020/10/21）
・【注目銘柄】テクノフレックスは２Ｑ上ぶれ着地業績に５Ｇ関連人気がオンして続急伸（2020/10/07）
・【注目銘柄】大木ヘルスケアは１Ｑ好業績を見直して２Ｑ決算発表に期待を高めて小反発（2020/10/15）
・【編集長の視点】コーナン商事は連続最高純益を手掛かりにＨＣ業界の最割安株買いが再燃し急反発（2020/10/22）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ハウスドゥグループが川口信用金庫のリバースモーゲージ保証を開始 11/ 2 13:23
- ワコム ストップ高、想定以上の収益急拡大がサプライズに 11/ 2 13:10
- 【M&A速報：2020/11/02（1）】オリックス、ネットワーク機器メーカーAPRESIA Systemsを買収 11/ 2 12:57
- 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反発、KDDIとリクルートHDの2銘柄で約49円押し上げ 11/ 2 12:42
- すららネット 3Qも2ケタ増収・利益は黒字化。加えて業績予想の上方修正を発表 11/ 2 12:41
広告
広告
広告