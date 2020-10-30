Retty　初値1611円、公開価格を36.5％上回る、グルメプラットフォーム運営／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:10JST <7356> Retty 1696 -
公開価格（1180円）を36.5％上回る1611円で初値を付けた。会社設立は10年11月15日。主な事業はグルメプラットフォーム「Retty」の運営。20年9月期の営業損益予想は2.86億円の赤字（前期実績1.00億円の黒字）。有料店舗に販促ツールを提供するFun Relationship Management(FRM)サービスが順調に伸びる一方、広告コンテンツが落ち込む見通し。第3四半期累計の実績は0.22億円の黒字だった。《FA》
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