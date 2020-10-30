

*11:01JST ファナック---大幅続伸、市場予想大きく上回る水準までの上方修正がインパクトに

ファナック<6954>は大幅続伸。前日に第2四半期決算を発表、7-9月期営業利益は212億円で前年同期比4.0％増と増益転換、第1四半期の同61.3％減からは急回復する格好に。また、通期予想は従来の385億円から854億円、前期比3.3％減にまで上方修正。保守的とはみられていたものの、720億円程度であったコンセンサスを大きく上回る水準までの上方修正にはインパクトが強まる状況のようだ。とりわけ、ロボドリル需要の伸長が寄与しているもよう。《ST》