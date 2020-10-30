10/30の強弱材料



*08:24JST 10/30

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（26659.11、+139.16）

・ナスダック総合指数は上昇（11185.59、+180.73）

・1ドル104円60-70銭

・SOX指数は上昇（2283.65、+60.67）

・VIX指数は低下（37.59、-2.69）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23331.94、-86.57）

・シカゴ日経225先物は下落（23300、大阪比-20）

・原油先物は下落（36.17、-1.22）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（CPI）（10月）

・有効求人倍率（9月）

・完全失業率（9月）

・鉱工業生産指数（9月）

・国債買いオペ

・自動車生産台数（8月）

・建設工事受注（9月）

・住宅着工件数（9月）

・Rettyが東証マザーズに新規上場

・決算発表前半の集中日、村田製<6981>、キーエンス<6861>、KDDI<9433>など業績開

示

・台湾国内総生産（GDP）（7-9月）

・香港GDP（7-9月）

・ユーロ圏GDP速報値（7-9月）

・ユーロ圏失業率（9月）

・ユーロ圏CPI（10月）

・米個人所得と個人消費支出（9月）

・米シカゴ購買部協会景気指数（10月）

・米ミシガン大学消費者態度指数（10月）

・インドネシアは休場《ST》