10/30の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:24JST 10/30
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（26659.11、+139.16）
・ナスダック総合指数は上昇（11185.59、+180.73）
・1ドル104円60-70銭
・SOX指数は上昇（2283.65、+60.67）
・VIX指数は低下（37.59、-2.69）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（23331.94、-86.57）
・シカゴ日経225先物は下落（23300、大阪比-20）
・原油先物は下落（36.17、-1.22）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（CPI）（10月）
・有効求人倍率（9月）
・完全失業率（9月）
・鉱工業生産指数（9月）
・国債買いオペ
・自動車生産台数（8月）
・建設工事受注（9月）
・住宅着工件数（9月）
・Rettyが東証マザーズに新規上場
・決算発表前半の集中日、村田製<6981>、キーエンス<6861>、KDDI<9433>など業績開
示
・台湾国内総生産（GDP）（7-9月）
・香港GDP（7-9月）
・ユーロ圏GDP速報値（7-9月）
・ユーロ圏失業率（9月）
・ユーロ圏CPI（10月）
・米個人所得と個人消費支出（9月）
・米シカゴ購買部協会景気指数（10月）
・米ミシガン大学消費者態度指数（10月）
・インドネシアは休場《ST》
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