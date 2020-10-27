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多摩川ＨＤ　大幅に反発、台湾のTMY Technologyに出資、5G市場で事業開発強化／新興市場スナップショット

2020年10月27日 14:00

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記事提供元：フィスコ


*14:00JST <6838> 多摩川ＨＤ 2397 +118
大幅に反発。電子・通信用機器製造開発を手掛ける台湾のTMY Technology Inc.に出資すると発表している。出資額は999万9976台湾ドル（約0.36億円）で、払込期日は30日。同社は次世代通信規格「5G」に利用されるミリ波に関わる計測・検査装置やアンテナなどの設計・開発技術を有しており、世界の基地局へ競争力のあるモジュール製品を提供しているという。出資により、5G関連市場で事業開発の強化を図る。《FA》

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