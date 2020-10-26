

*15:19JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が上昇率トップ

ゴム製品が上昇率トップ。そのほか、空運業、鉱業、保険業、証券業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか、精密機器 、小売業、食料品、サービス業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. ゴム製品 ／ 2,595.16 ／ 5.01

2. 空運業 ／ 181.27 ／ 2.70

3. 鉱業 ／ 164.96 ／ 2.49

4. 保険業 ／ 891.62 ／ 1.80

5. 証券業 ／ 326.81 ／ 1.70

6. 海運業 ／ 257.08 ／ 1.38

7. 陸運業 ／ 1,761.8 ／ 1.19

8. 卸売業 ／ 1,432.32 ／ 1.07

9. 銀行業 ／ 116.58 ／ 1.01

10. 非鉄金属 ／ 776.85 ／ 0.93

11. 金属製品 ／ 1,080.01 ／ 0.89

12. 輸送用機器 ／ 2,447.48 ／ 0.61

13. 建設業 ／ 983.99 ／ 0.60

14. パルプ・紙 ／ 433.78 ／ 0.54

15. 電力・ガス業 ／ 351.32 ／ 0.52

16. その他金融業 ／ 577.11 ／ 0.47

17. 医薬品 ／ 3,010.24 ／ 0.31

18. 機械 ／ 1,916.18 ／ 0.31

19. ガラス・土石製品 ／ 969.02 ／ 0.30

20. 不動産業 ／ 1,201.01 ／ 0.29

21. 水産・農林業 ／ 451.04 ／ 0.27

22. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,575.43 ／ 0.22

23. 化学工業 ／ 2,045.73 ／ 0.20

24. 電気機器 ／ 2,718.82 ／ 0.15

25. 情報・通信業 ／ 4,424.46 ／ 0.07

26. 石油・石炭製品 ／ 809.58 ／ 0.06

27. 鉄鋼 ／ 287.51 ／ -0.05

28. 繊維業 ／ 508.09 ／ -0.08

29. サービス業 ／ 2,445.32 ／ -0.18

30. 食料品 ／ 1,547.47 ／ -0.24

31. 小売業 ／ 1,292.5 ／ -0.35

32. 精密機器 ／ 8,484. ／ -0.37

33. その他製品 ／ 3,312.94 ／ -0.59《FA》