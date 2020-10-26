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東証業種別ランキング：ゴム製品が上昇率トップ

2020年10月26日 15:19

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記事提供元：フィスコ


*15:19JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が上昇率トップ
ゴム製品が上昇率トップ。そのほか、空運業、鉱業、保険業、証券業なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか、精密機器 、小売業、食料品、サービス業なども下落。


業種名／現在値／前日比（％）

1. ゴム製品 ／ 2,595.16 ／ 5.01
2. 空運業 ／ 181.27 ／ 2.70
3. 鉱業 ／ 164.96 ／ 2.49
4. 保険業 ／ 891.62 ／ 1.80
5. 証券業 ／ 326.81 ／ 1.70
6. 海運業 ／ 257.08 ／ 1.38
7. 陸運業 ／ 1,761.8 ／ 1.19
8. 卸売業 ／ 1,432.32 ／ 1.07
9. 銀行業 ／ 116.58 ／ 1.01
10. 非鉄金属 ／ 776.85 ／ 0.93
11. 金属製品 ／ 1,080.01 ／ 0.89
12. 輸送用機器 ／ 2,447.48 ／ 0.61
13. 建設業 ／ 983.99 ／ 0.60
14. パルプ・紙 ／ 433.78 ／ 0.54
15. 電力・ガス業 ／ 351.32 ／ 0.52
16. その他金融業 ／ 577.11 ／ 0.47
17. 医薬品 ／ 3,010.24 ／ 0.31
18. 機械 ／ 1,916.18 ／ 0.31
19. ガラス・土石製品 ／ 969.02 ／ 0.30
20. 不動産業 ／ 1,201.01 ／ 0.29
21. 水産・農林業 ／ 451.04 ／ 0.27
22. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,575.43 ／ 0.22
23. 化学工業 ／ 2,045.73 ／ 0.20
24. 電気機器 ／ 2,718.82 ／ 0.15
25. 情報・通信業 ／ 4,424.46 ／ 0.07
26. 石油・石炭製品 ／ 809.58 ／ 0.06
27. 鉄鋼 ／ 287.51 ／ -0.05
28. 繊維業 ／ 508.09 ／ -0.08
29. サービス業 ／ 2,445.32 ／ -0.18
30. 食料品 ／ 1,547.47 ／ -0.24
31. 小売業 ／ 1,292.5 ／ -0.35
32. 精密機器 ／ 8,484. ／ -0.37
33. その他製品 ／ 3,312.94 ／ -0.59《FA》

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