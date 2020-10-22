関連記事
*11:22JST 出来高変化率ランキング（10時台）～日触媒、アルメディオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月22日 10:41 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<5781> 東邦金 207200 29200 609.59% 6.6%
<4594> ブライトパス 3061000 601880 408.57% 6.55%
<1487> 上米債HE 25258 5053.6 399.8% 0.1%
<6486> イーグル 269400 54180 397.23% 6.78%
<9425> 日本テレホン 2280500 494380 361.28% -5.11%
<4471> 三洋化 146100 32340 351.76% -7.01%
<4743> ITFOR 619000 170480 263.09% 5.18%
<3179> シュッピン 470800 131300 258.57% 0.42%
<3236> プロパスト 1671300 484740 244.78% 2.44%
<3987> エコモット 331100 108220 205.95% -5.52%
<7240> NOK 1027800 336640 205.31% 13.96%
<7859>* アルメディオ 656100 216680 202.8% -6.03%
<7779> サイバダイン 14375800 4866240 195.42% 6.56%
<6238> フリュー 382700 152280 151.31% 4.65%
<2375> ギグワークス 268300 107540 149.49% 3.07%
<1326> SPDRゴール 15998 6555 144.06% -0.69%
<6535> アイモバイル 1154100 474620 143.16% -1.48%
<3371> ソフトクリエ 182600 76340 139.19% 6.02%
<2910> ロックフィール 139800 73240 90.88% -0.89%
<4998> フマキラー 131000 69720 87.89% -5.17%
<3046> ジンズHD 118800 69580 70.74% -4.54%
<4772>* ストリームM 2555700 1655540 54.37% 21.58%
<8023>* 大興通 102900 70500 45.96% -0.95%
<9275>* ナルミヤ 44800 31120 43.96% 4.92%
<3663>* アートスパーク 537200 376120 42.83% -6.93%
<1482> iシェアーズ 52853 37716.4 40.13% 0.04%
<4397> チームスピリット 735000 526420 39.62% 4.84%
<3021> PCNET 53700 39200 36.99% 6.49%
<4114>* 日触媒 138100 102480 34.76% -0.55%
<8713> フィデアHD 329900 245200 34.54% -0.93%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 日野自 大幅続伸、中国EV大手企業と電動商用車の合弁設立 10/22 11:16
- イーグル工 大幅続伸、業績上方修正で一転営業黒字に 10/22 11:05
- 西松屋チェ 大幅反発、10月既存店は12カ月連続でのプラス成長に 10/22 10:44
- オプティム 「京都サンガF.C.アプリ」にスタジアム周辺の混雑可視化機能を提供。安心安全なサッカー観戦の実現に寄与へ 10/22 10:28
- レッグス 大幅続伸、業績・配当予想上方修正で見直しの動きに 10/22 10:21
広告
広告
広告