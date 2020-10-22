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出来高変化率ランキング（10時台）～日触媒、アルメディオなどがランクイン

2020年10月22日 11:22

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記事提供元：フィスコ


*11:22JST 出来高変化率ランキング（10時台）～日触媒、アルメディオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[10月22日　10:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<5781> 東邦金　　　　　　 207200 　29200　 609.59% 6.6%
<4594> ブライトパス　　　　3061000 　601880　 408.57% 6.55%
<1487> 上米債HE　　　　　25258 　5053.6　 399.8% 0.1%
<6486> イーグル　　　　　　269400 　54180　 397.23% 6.78%
<9425> 日本テレホン　　　　2280500 　494380　 361.28% -5.11%
<4471> 三洋化　　　　　　　146100 　32340　 351.76% -7.01%
<4743> ITFOR　　　　　619000 　170480　 263.09% 5.18%
<3179> シュッピン　　　　　470800 　131300　 258.57% 0.42%
<3236> プロパスト　　　　　1671300 　484740　 244.78% 2.44%
<3987> エコモット　　　　　331100 　108220　 205.95% -5.52%
<7240> NOK　　　　　　　1027800 　336640　 205.31% 13.96%
<7859>* アルメディオ　　　　656100 　216680　 202.8% -6.03%
<7779> サイバダイン　　　　14375800 　4866240　 195.42% 6.56%
<6238> フリュー　　　　　　382700 　152280　 151.31% 4.65%
<2375> ギグワークス　　　　268300 　107540　 149.49% 3.07%
<1326> SPDRゴール　　　15998 　6555　 144.06% -0.69%
<6535> アイモバイル　　　　1154100 　474620　 143.16% -1.48%
<3371> ソフトクリエ　　　　182600 　76340　 139.19% 6.02%
<2910> ロックフィール　　　139800 　73240　 90.88% -0.89%
<4998> フマキラー　　　　　131000 　69720　 87.89% -5.17%
<3046> ジンズHD　　　　　118800 　69580　 70.74% -4.54%
<4772>* ストリームM　　　　2555700 　1655540　 54.37% 21.58%
<8023>* 大興通　　　　　　　102900 　70500　 45.96% -0.95%
<9275>* ナルミヤ　　　　　　44800 　31120　 43.96% 4.92%
<3663>* アートスパーク　　　537200 　376120　 42.83% -6.93%
<1482> iシェアーズ　　　　52853 　37716.4　 40.13% 0.04%
<4397> チームスピリット　　735000 　526420　 39.62% 4.84%
<3021> PCNET　　　　　53700 　39200　 36.99% 6.49%
<4114>* 日触媒　　　　　　　138100 　102480　 34.76% -0.55%
<8713> フィデアHD　　　　329900 　245200　 34.54% -0.93%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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