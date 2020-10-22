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記事提供元：フィスコ
*07:31JST NY金：強含みで1929.50ドル、ユーロ高を意識した買いが入る
NY金先物12月限は強含み（COMEX金12月限終値：1929.50 ↑14.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+14.10ドルの1オンス＝1929.50ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは、1911.60ドル−1936.00ドル。ユーロ高・米ドル安の相場展開を受けて金先物の上げ幅は拡大。ニューヨーク市場で1936.00ドルまで買われている。ただ、通常取引終了後の時間外取引では利食い売りも観測されており、上げ幅はやや縮小。《CS》
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