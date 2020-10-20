銃のミロクが戻り高値に進む、クマの出没が相次ぎ連想買いの様子

■出来高は今ひとつ

ミロク<7983>(東2)は10月20日、1728円(23円高)まで上げる場面を見せ、出来高は少ないが戻り高値を更新している。猟銃、スポーツ銃メーカーで、このところ石川県などでクマの出没が相次ぎ、人的被害が出ているため、連想が働くようだ。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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