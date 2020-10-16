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インテリックスなど／来週の買い需要

2020年10月16日 17:59

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記事提供元：フィスコ


[来週の買い需要（表）]

コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <8940> ;インテリックス;820%;72200;1.50;505;-1 <3067> ;東京一番;802%;42500;0.15;570;-6 <9312> ;ケイヒン;700%;700;15.50;1382;0 <2904> ;一正蒲;589%;5300;1.59;1155;-5 <4679> ;田谷;556%;5000;0.05;550;0 <1323> ;南ア４０;500%;500;2.30;318;2 <1387> ;欧通貨圏;389%;35;1.35;14640; <3501> ;住江織;380%;1900;1.67;2077;-1 <8365> ;富山銀;369%;4800;0.03;3100;-25 <6445> ;蛇の目;360%;282200;1.48;571;0 <3063> ;jGroup;322%;31600;0.34;493;-1 <7570> ;橋本総HD;250%;1000;0.78;2320;-6 <8890> ;レーサム;250%;109700;1.04;1029;4 <3544> ;サツドラHD;225%;1800;0.94;2015;1 <2217> ;モロゾフ;220%;3300;0.12;5870;-180 <6218> ;エンシュウ;213%;6400;2.88;994;25 <9913> ;日邦産;213%;8100;21.32;508;-7 <7523> ;アールビバン;209%;9000;3.54;500;1 <2982> ;ADワークスG;204%;83200;3.19;156;0 <2924> ;イフジ産業;200%;400;0.39;908;-1

[コメント]

インテリックスの信用倍率は1.5倍台で推移している。株価は横ばい推移が続いており、中立スタンス。200日線に接近しており、これを捉えてくるようだと、ショートカバーを意識した流れに向かいやすいだろう。《FA》

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