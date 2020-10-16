

*07:45JST 大阪金見通し：上昇か、新型コロナ感染拡大で見直し買い優勢へ

大阪取引所金標準先物 21年8月限・夜間取引終値：6477円（前日日中取引終値↑40円）

・想定レンジ：上限6530円-下限6450円

16日の大阪取引所金標準先物（期先：21年8月限）は上昇しそうだ。欧米で新型コロナ感染が拡大しており、世界経済の先行きに警戒感が台頭。安全資産とされる金が見直されており、金先物はナイトセッションで上昇した。この流れを引き継ぎ今日の金先物は堅調に推移しそうだ、ただ、また、金の価格決定要因として注目されるドル相場は、ドルの総合的な価値を示すドルインデックスが上昇しており、ドルの代替投資先とされる金先物の上値は重くなる可能性もある。《FA》