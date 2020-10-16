関連記事
記事提供元：フィスコ
*07:45JST 大阪金見通し：上昇か、新型コロナ感染拡大で見直し買い優勢へ
大阪取引所金標準先物 21年8月限・夜間取引終値：6477円（前日日中取引終値↑40円）
・想定レンジ：上限6530円-下限6450円
16日の大阪取引所金標準先物（期先：21年8月限）は上昇しそうだ。欧米で新型コロナ感染が拡大しており、世界経済の先行きに警戒感が台頭。安全資産とされる金が見直されており、金先物はナイトセッションで上昇した。この流れを引き継ぎ今日の金先物は堅調に推移しそうだ、ただ、また、金の価格決定要因として注目されるドル相場は、ドルの総合的な価値を示すドルインデックスが上昇しており、ドルの代替投資先とされる金先物の上値は重くなる可能性もある。《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- [通貨オプション］OP売り優勢 10/16 04:50
- NY外為：ドル・円一段高、米債利回り上昇に転じる 10/16 04:07
- NY外為：ポンド軟調、英国、EUとの通商交渉打ち切るリスク残る 10/16 02:43
- NY外為：ユーロ円は一目均衡表の雲下抜け、ラガルドECB総裁は景気支援継続を公約 10/16 01:50
- NY外為：ドル底堅い、トランプ大統領は1.8兆ドル以上の追加策にも意欲示す 10/16 00:37
広告
広告
広告