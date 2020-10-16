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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧新車販売台数、米小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
アースインフィニティが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1970円)
＜海外＞
15:00 欧・新車販売台数(9月) -18.9％
18:00 欧・ユーロ圏CPI(9月) 0.1％ 0.1％
18:00 欧・ユーロ圏貿易収支(8月) 279億ユーロ
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(10月15日まで1カ月間) 1.18％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(10月) 4.34％
21:30 米・小売売上高(9月) 0.7％ 0.6％
22:15 米・鉱工業生産指数(9月) 0.7％ 0.4％
22:15 米・設備稼働率(9月) 72.1％ 71.4％
23:00 米・企業在庫(8月) 0.4％ 0.1％
23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(10月) 80.5 80.4
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(8月) -887億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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