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今日の注目スケジュール：欧新車販売台数、米小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など

2020年10月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧新車販売台数、米小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞


アースインフィニティが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1970円)


＜海外＞
15:00　欧・新車販売台数(9月)　-18.9％
18:00　欧・ユーロ圏CPI(9月)　0.1％　0.1％
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支(8月)　279億ユーロ
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(10月15日まで1カ月間)　1.18％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(10月)　4.34％
21:30　米・小売売上高(9月)　0.7％　0.6％
22:15　米・鉱工業生産指数(9月)　0.7％　0.4％
22:15　米・設備稼働率(9月)　72.1％　71.4％
23:00　米・企業在庫(8月)　0.4％　0.1％
23:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(10月)　80.5　80.4
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(8月)　-887億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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