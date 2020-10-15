マーケット RSS

 

アニコムHDが連日戻り高値、業績好調で明治安田生命保険との連携も注目される

2020年10月15日 09:32

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■10月初から明治安田生命でもアニコム損保のペット保険を発売

　アニコム　ホールディングス(アニコムHD)<8715>(東1)は10月15日、一段高で始まり、取引開始後は1214円(37円高)まで上げて連日の戻り高値更新となっている。

　ペット保険の大手で、業績は今期・2021年3月期の連結純利益などが2期ぶりに最高を更新する見込みとするなど好調。加えて、この10月から、明治安田生命保険と連携し、明治安田生命でもアニコム損保のペット保険の取り扱いを開始。推移が期待されている。

　過日発表によると、アニコム損保のペット保険「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保ぷち」「どうぶつ健保しにあ」を、明治安田生命「えがおのペット」という商品名で販売する。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）
【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）
【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）
【ＣＳＲ（企業の社会的責任）関連銘柄特集】イワキのＣＳＲは「小さな社会貢献活動」として地道に継続（2020/02/04）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：続伸で41.04ドル、主要産油国による協調減産継続への期待広がる
  2. NY株式：NYダウ157ドル安、経済対策や新型コロナワクチンへの期待後退
  3. NY原油：反発で40.20ドル、需要回復への期待残る
  4. NY株式：NYダウ165ドル安、選挙前の経済対策成立期待が後退
  5. タマホーム　1Q売上反動減あるも、住宅事業の営業利益が上場来初めて黒字転換。住宅引渡棟数は上場来最高に
  1. アンジェスが新型コロナDNAワクチンの阪大医学部附属病院での第1/2相臨床試験における全接種を予定通り完了
  2. メキシコ湾のハリケーンで原油価格の上昇は続くか？
  3. 大幅上昇だが　オーバーシュートする米株相場にGAFAの暗雲立ち込める
  4. 相場展望10月12日号　バイデン政策: 財政支出1,050兆円と増税450兆円　バイデン・民主党上下院勝利なら..
  5. アンジェスはトルコに「コラテジェン」の独占的販売権許諾が注目され堅調
  1. 【話題】鳥貴族が「トリキマラソン」で注目される、来店客は増えるが…
  2. アンジェスが新型コロナDNAワクチンの阪大医学部附属病院での第1/2相臨床試験における全接種を予定通り完了
  3. メキシコ湾のハリケーンで原油価格の上昇は続くか？
  4. トランプ大統領が緊急入院、高熱と伝えられる
  5. トランプ大統領「どうやら良好だ！」とツイッターに投稿と伝えられる

広告

写真で見るニュース

  • Photo:トヨタ・日野が共同開発する水素燃料電池駆動の大型トラック　（提供トヨタ自動車）
  • スバル・インプレッサSPORT「Advance」（画像：SUBARU発表資料より）
  • アイディア AAカーゴ α4 「マックデリバリーサービス」仕様：発表資料より
  • (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望10月12日号　バイデン政策: 財政支出1,050兆円と増税450兆円　バイデン・民主党上下院勝利ならGAFA企業分割か

ヒトの皮膚上における残存期間について、京都府立医大の研究。IAVがインフルエンザ、SARS-CoV-2が新型コロナウイルス（京都府立医科大学の発表より）

新型コロナは皮膚上で9時間残存　インフルより5倍長い　京都府立医大の研究

本研究で提唱する新型コロナウイルス感染症重症化の免疫学的機（画像: 熊本大学の発表資料より）

新型コロナの重症患者から「免疫のブレーキ」の異常を発見　熊本大ら

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体