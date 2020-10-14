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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30 鉱工業生産(8月) 1.7％
13:30 設備稼働率(8月) 9.6％
18:30 水素閣僚会議
＜海外＞
09:00 シンガポール・GDP(7-9月) -6.8％ -13.2％
15:30 印・卸売物価(9月) 0.91％ 0.16％
18:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(8月) 0.2％ 4.1％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(8月) -9.1％ -11.9％
21:30 米・生産者物価コア指数(9月) 0.9％ 0.6％
韓・中央銀行が政策金利発表
G20財務相・中央銀行総裁会議
米・クラリダ連邦準備制度理事会(FRB)副議長が講演
米・ダラス連銀総裁やクオールズFRB副議長が講演
シンガポール・通貨庁が金融政策に関する声明
香港・行政長官が施政方針演説
国際エネルギー機関(IEA)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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