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今日の注目スケジュール：鉱工業生産、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など

2020年10月14日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、欧ユーロ圏鉱工業生産指数、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30　鉱工業生産(8月)　1.7％
13:30　設備稼働率(8月)　9.6％
18:30　水素閣僚会議


＜海外＞
09:00　シンガポール・GDP(7-9月)　-6.8％　-13.2％
15:30　印・卸売物価(9月)　0.91％　0.16％
18:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(8月)　0.2％　4.1％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(8月)　-9.1％　-11.9％
21:30　米・生産者物価コア指数(9月)　0.9％　0.6％


韓・中央銀行が政策金利発表

G20財務相・中央銀行総裁会議

米・クラリダ連邦準備制度理事会(FRB)副議長が講演

米・ダラス連銀総裁やクオールズFRB副議長が講演

シンガポール・通貨庁が金融政策に関する声明

香港・行政長官が施政方針演説

国際エネルギー機関(IEA)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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