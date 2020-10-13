旭化学　ストップ高買い気配、21年8月期営業利益は2.3倍を見込む／新興市場スナップショット



*13:50JST <7928> 旭化学 476カ -

ストップ高買い気配。21年8月期の営業利益予想を前期比133.5％増の2.20億円と発表している。国内で電動工具部品、自動車部品の受注活動を積極的に行い、利益拡大を目指す。また、中国工場で大幅な設備更新を行う計画があるほか、タイ工場では人員整理を進めて固定費を削減する。中間配当予想は3.00円（前年同期実績は3.00円）、期末配当予想は未定（同3.00円）。20年8月期の営業利益は受注減少が響き、35.5％減の0.94億円で着地した。《US》