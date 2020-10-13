

*07:45JST 大阪金見通し：下落か、利益確定売り優勢の可能性

大阪取引所金標準先物 21年8月限・夜間取引終値：6524円（前日日中取引終値↓19円）

・想定レンジ：上限6560円-下限6480円

13日の大阪取引所金標準先物（期先：21年8月限）は下落しそうだ。昨日の米国株式市場でダウ平均が4日続伸し、リスク選好が一段と進み、安全資産とされる金には資金が向かいにくく、また、金先物は昨日までの3営業日で110円上昇しており、利益確定売りが出やすくなっている。こうした状況を受け、金先物はナイトセッションで軟調な相場となっており、今日の金先物は利益確定売りが優勢な展開となりそうだ。《FA》