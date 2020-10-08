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7日のNY市場は上昇

2020年10月8日 06:27

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記事提供元：フィスコ


[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;28303.46;+530.70Nasdaq;11364.60;+209.99CME225;23495;+85(大証比)

[NY市場データ]

7日のNY市場は上昇。ダウ平均は530.70ドル高の28303.46ドル、ナスダックは209.99ポイント高の11364.60ポイントで取引を終了した。新型コロナウイルスのワクチンや治療薬開発で一段の進展が好感されたほか、トランプ大統領が航空会社や中小企業など的を絞った追加財政支援を支持する意向を示し、期待感から上昇して寄り付いた。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した連邦公開市場委員会（FOMC）議事録でも将来の国債購入に柔軟性を持たせる方針が示唆され、終日堅調に推移。セクター別では特に自動車・自動車部品、運輸が上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円高の23495円。ADRの日本株はファナック<6954>、富士通<6702>、エーザイ<4523>が小安い他は、トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、ＨＯＹＡ<7741>、富士フイルム<4901>、資生堂<4911>、ＴＤＫ<6762>など対東証比較（1ドル105.97円換算）で全般しっかり。《FA》

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