コムチュアが出直り強める、投資判断など伝えられDX関連人気が再燃

■受注活動かなり回復のもよう

コムチュア<3844>(東1)は10月7日、9時50分にかけて8%高に迫る2920円(213円高)前後で推移し、6月につけた株式分割調整後の上場来高値3105円に向けて出直りを強めている。

DX(デジタルトランスフォーメーション)関連株。大手証券が投資判断を引き上げ、目標株価を3100円に引き上げたと伝えられた。受注活動が通常レベルまで回復してきたもよう。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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