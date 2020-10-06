ダイケン　ストップ高買い気配、上期営業利益を上方修正／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*12:47JST <5900> ダイケン 929カ -
ストップ高買い気配。21年2月期上期営業利益を従来予想の0.60億円から1.25億円（前年同期実績0.46億円）に上方修正している。新型コロナウイルス感染防止製品が堅調に推移したため。また、輸送コストの改善や広告宣伝費などが抑制できたことも利益を押し上げる見込み。通期予想（前期比0.5％減の4.00億円）は現在精査中であり、修正が必要となった時点で開示するとしている。《US》
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