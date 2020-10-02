

*17:35JST 2日の日本国債市場概況：債券先物は152円16銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年12月限

寄付152円08銭 高値152円18銭 安値152円02銭 引け152円16銭

売買高総計29311枚

2年 417回 -0.135％

5年 144回 -0.120％

10年 360回 0.015％

20年 173回 0.390％

債券先物12月限は、152円08銭で取引を開始。日銀が実施した国債買い入れオペの結果がやや弱かったことで売られ、152円02銭まで下げた。その後、トランプ米大統領夫妻の新型コロナウイルス陽性判明の報道を受けた円高・株安にともない買われ、152円18銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.12％、10年債は0.67％、30年債は1.45％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.54％、英国債は0.24％、オーストラリア10年債は0.83％、NZ10年債は0.49％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・9月消費者物価指数速報値（前年比予想：-0.2％、8月：-0.2％）

・21:30 米・9月非農業部門雇用者数（予想：+87.5万人、8月：+137.1万人）

・21:30 米・9月失業率（予想：8.2％、8月：8.4％）

・21:30 米・9月平均時給（前年比予想：+4.8％、8月：+4.7％）

・22:00 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁オンライン討論会参加

・23:00 米・8月製造業受注（前月比予想：+0.9％、7月：+6.4％）

・23:00 米・8月耐久財受注改定値（前月比予想：+0.4％、速報値：+0.4％）

・23:00 米・9月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：79.0、速報値：78.9）

・02:00 カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁講演《KK》