データセク　急落、新株予約権発行で19億円調達へ／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:26JST <3905> データセク 580 -59
急落。第三者割当で新株予約権を計2万4000個（潜在株式数は計240万株）発行すると発表している。割当日は10月15日。調達資金の19.4億円（差引手取概算額）はM&A及び資本業務提携に関する費用（8.4億円）、事業拡大のための設備調達資金等（5.5億円）などに充当する。潜在株式数が発行済株式総数（1360万7791株、3月31日時点）の17.64％に相当することから、株式価値の希薄化懸念で売り優勢となっている。《US》
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