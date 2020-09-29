関連記事
記事提供元：フィスコ
*13:59JST サクサ---急落、有価証券報告書などの提出遅延を発表
サクサ<6675>は急落。提出期限の延長承認を受けていた有価証券報告書および第1四半期報告書について、提出期限までに提出ができない見込みとなったと発表している。不適切な会計処理に関する事実関係の解明に、想定以上に時間を要しているようだ。9月28日付で東証は監理銘柄に指定、10月12日までに提出ができなかった場合、整理銘柄に指定された後に上場廃止となる。先行き不透明感から処分売りの動きが優勢に。《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 富士通 続伸、中期的な成長期待背景に米系証券が新規に買い推奨 9/29 13:54
- ジーニーは調整一巡、21年3月期黒字化予想 9/29 13:48
- 武蔵精密 急伸、電動化進展で恩恵として国内証券が買い推奨 9/29 13:38
- スペースマーケットが後場一段高、テレワークでの移住やオフィス整備の促進政策を材料視 9/29 13:34
- オーテックが後場急動意、橋本総業と全国規模で業務提携 9/29 13:33
広告
広告
広告