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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、ブ融資残高、ブ貿易収支など

2020年9月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、ブ融資残高、ブ貿易収支など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:00　景気先行CI指数(7月)　86.9
14:00　景気一致指数(7月)　76.2


rakumoが東証マザーズに新規上場(公開価格:1250円)


＜海外＞
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:30　ブ・ローン残高(8月)　1.0％
21:30　ブ・融資残高(8月)　3兆6660億レアル
27:00　ブ・貿易収支(9月27日まで1カ月間)　15.06億ドル


米・クリーブランド連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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