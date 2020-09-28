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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、ブ融資残高、ブ貿易収支など
＜国内＞
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
14:00 景気先行CI指数(7月) 86.9
14:00 景気一致指数(7月) 76.2
rakumoが東証マザーズに新規上場(公開価格:1250円)
＜海外＞
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:30 ブ・ローン残高(8月) 1.0％
21:30 ブ・融資残高(8月) 3兆6660億レアル
27:00 ブ・貿易収支(9月27日まで1カ月間) 15.06億ドル
米・クリーブランド連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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