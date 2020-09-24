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ハピネットが急伸、未定だった業績予想を発表し営業利益44%増の見込みなど好感

2020年9月24日 09:28

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■3月通期の連結売上高は2400億円(前期比2.9%増)を見込む

　ハピネット<7552>(東1)は9月24日、買い気配で始まり、9時15分に14%高の1497円(180円高)で始値がついた。23日の夕方、8月の第1四半期決算発表時に未定とした第2四半期と3月通期の連結業績予想を発表し、注目されている。本日のストップ高は300円高の1617円。

　今3月期・通期の連結業績予想は、売上高が2400億円(前期比2.9%増)、営業利益が37億円(同43.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は21億円(同71.6%増)、1株利益は95円94銭。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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