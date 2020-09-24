

*08:21JST 9/24

[強弱材料]

強気材料

・1ドル105円30-40銭

・原油先物は上昇（39.93、+0.13）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23346.49、-13.81）

・NYダウは下落（26763.13、-525.05）

・ナスダック総合指数は下落（10632.99、-330.65）

・シカゴ日経225先物は下落（23080、大阪比-110）

・SOX指数は下落（2126.69、-53.57）

・VIX指数は上昇（28.58、+1.72）

・米長期金利は上昇

・大手金融機関の資金洗浄疑惑

・コロナ流行の長期化

・米中対立

留意事項

・日銀金融政策決定会合議事要旨（7月14、15日分）

・日銀営業毎旬報告（9月20日現在）

・全国百貨店売上高（8月）

・月例経済報告（9月）

・グラフィコが新規上場

・まぐまぐが新規上場

・トヨクモが新規上場

・独IFO企業景況感指数（9月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米新築住宅販売件数（8月）

・米ムニューシン財務長官とパウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・欧州連合（EU）臨時首脳会議(25日まで)《ST》