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9/24の強弱材料

2020年9月24日 08:21

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記事提供元：フィスコ


*08:21JST 9/24
[強弱材料]

強気材料
・1ドル105円30-40銭
・原油先物は上昇（39.93、+0.13）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・日経平均は下落（23346.49、-13.81）
・NYダウは下落（26763.13、-525.05）
・ナスダック総合指数は下落（10632.99、-330.65）
・シカゴ日経225先物は下落（23080、大阪比-110）
・SOX指数は下落（2126.69、-53.57）
・VIX指数は上昇（28.58、+1.72）
・米長期金利は上昇
・大手金融機関の資金洗浄疑惑
・コロナ流行の長期化
・米中対立

留意事項
・日銀金融政策決定会合議事要旨（7月14、15日分）
・日銀営業毎旬報告（9月20日現在）
・全国百貨店売上高（8月）
・月例経済報告（9月）
・グラフィコが新規上場
・まぐまぐが新規上場
・トヨクモが新規上場
・独IFO企業景況感指数（9月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米新築住宅販売件数（8月）
・米ムニューシン財務長官とパウエルFRB議長が上院銀行委員会で証言
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・欧州連合（EU）臨時首脳会議(25日まで)《ST》

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