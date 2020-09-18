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記事提供元：フィスコ
*10:53JST Vテク---大幅続伸、次世代FPD投資関連の始動で国内証券が格上げ
Vテク<7717>は大幅続伸。東海東京証券では投資判断を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に格上げ、目標株価も5000円から5500円に引き上げている。新型コロナの感染が落ち着き始めるのにつれて、次世代FPD投資の案件が出始めていると指摘。21年3月期受注高は前期比78％増の400億円に達すると予想している。レーザーアニール装置、WOLED用蒸着装置、中小型OLED用縦型蒸着装置など、新規事業の緩やかな軌道化なども評価と。《US》
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