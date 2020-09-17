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【M&A速報：2020/09/17（2）】住友商事、ミャンマーで収納代行サービスを手がけるNearMeに出資

2020年9月17日 16:43

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記事提供元：フィスコ


*16:43JST 【M&A速報：2020/09/17（2）】住友商事、ミャンマーで収納代行サービスを手がけるNearMeに出資
■住友商事<8053>、ミャンマーで収納代行サービスを手がけるNearMeに出資

■朝日新聞社、バーティカルメディア「DANRO」をウェブメディア構築等を手がけるコルトネットに譲渡

■大同特殊鋼<5471>子会社の大同キャスティングス、傘下で鋳造品加工販売の中国子会社を譲渡

■新田ゼラチン<4977>、接着剤事業をArkema Asieなどとの合弁会社ボスティック・ニッタに承継

■光通信<9435>グループ、特殊電極<3437>の全保有株式を売却

■新生銀行<8303>、総合建設機械レンタルのアクティオと共同で長野県の建設会社ワールド開発工業に出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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