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記事提供元：フィスコ
*16:43JST 【M&A速報：2020/09/17（2）】住友商事、ミャンマーで収納代行サービスを手がけるNearMeに出資
■住友商事<8053>、ミャンマーで収納代行サービスを手がけるNearMeに出資
■朝日新聞社、バーティカルメディア「DANRO」をウェブメディア構築等を手がけるコルトネットに譲渡
■大同特殊鋼<5471>子会社の大同キャスティングス、傘下で鋳造品加工販売の中国子会社を譲渡
■新田ゼラチン<4977>、接着剤事業をArkema Asieなどとの合弁会社ボスティック・ニッタに承継
■光通信<9435>グループ、特殊電極<3437>の全保有株式を売却
■新生銀行<8303>、総合建設機械レンタルのアクティオと共同で長野県の建設会社ワールド開発工業に出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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